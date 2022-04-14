Командующий РЭБ: спецслужбы НАТО прослушивают телефоны пользователей

Спецслужбы НАТО активно подключаются к сотовым телефонам пользователей, прослушивают и блокируют их, а также рассылают ложные сообщения с целью дезинформации населения. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

По словам Ласточкина, спецслужбы Альянса используют для того «ложные базовые станции», с помощью которых принудительно подключают абонентов.

При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений, — сказал военный.

Он также рассказал, что специалисты НИИИ (РЭБ) создали систему противодействия несанкционированным подключениям к данным пользователей. Система помогает обнаружить местоположение вражеской станции и заблокировать технический канал, по которому передаются данные.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности, которая будет обеспечивать суверенитет в сфере развития IT-инфраструктуры. Возглавит комиссию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Согласно приложению к указу, в функции комиссии входит оценка независимости отечественной IT-инфраструктуры от иностранных технологий, выработка предложений по их импортозамещению при необходимости, а также анализ деятельности Совбеза по обеспечению технологического суверенитета, прогноз и оценка внутренних и внешних угроз в данной сфере, развитие и поддержка производства отечественной продукции и подготовка предложений и рекомендаций Совбезу по вопросам развития в области технологического суверенитета.