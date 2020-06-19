Каждый третий микробизнес в России пострадал от киберугроз на удалёнке

https://static.news.ru/photo/8a20be96-b216-11ea-a18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треть владельцев (33%) стартапов и микробизнеса столкнулись с различными видами киберугроз на удалённой работе во время пандемии COVID-19. Самой распространённой из них стал спам — о нём рассказали 36% респондентов.

Каждая пятая компания (21%) пострадала от банковских троянов, 13% — от фишинговых атак и 12% — от шифраторов. Главными проблемами, связанными с правильным обеспечением информационной безопасности, стали устаревшая техника (67%) и отсутствие актуальных обновлений операционной системы и программных продуктов (31%).

Согласно исследованию компании ESET, многие компании также обеспокоены нехваткой бюджета на развитие ИТ-инфраструктуры (37%) и вынужденным использованием нелицензионного программного обеспечения вместо дорогих платных приложений. Каждый третий респондент (33%) также отметил отсутствие в штате ИТ-специалиста. Для защиты корпоративной информации фирмы применяют следующие методы:

антивирус (26%);

VPN (40%);

средства двухфакторной аутентификации (17%).

71% респондентов оценили свой уровень информационной безопасности в режиме удалённой работы как низкий, 14% и 15% — как средний и высокий соответственно. При этом 53% вообще не используют каких-либо инструментов защиты. После полного снятия ограничительных мер 20% компаний планируют продолжать работать дистанционно и 21% — частично оставят персонал дома.

Ранее NEWS.ru рассказал, что ESET провела другое исследование о киберугрозах на фоне пандемии. Как выяснили специалисты, каждый десятый пользователь в России (11%) стал жертвой шантажа взрослым контентом (атака типа sextortion) во время самоизоляции.