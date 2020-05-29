Каждый десятый россиянин стал жертвой шантажа во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d0d70310-a19d-11ea-8e59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания ESET, занимающаяся информационной безопасностью, провела исследование о киберугрозах на фоне пандемии. Как выяснили специалисты, каждый десятый пользователь в России (11%) стал жертвой шантажа взрослым контентом (атака типа sextortion) во время самоизоляции

Злоумышленники угрожают разослать записи интимных видео с веб-камеры и экрана всем контактам жертвы и обещают заразить COVID-19 юзера и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп.

Согласно данным мультивариантного опроса, спам на тему коронавируса затронул более трети (36%) респондентов. Распространение вредоносных программ, в том числе троянов и вирусов, затронуло 22% опрошенных. Мошенники также организовали массовые фишинговые атаки с использованием наименования и официального знака ВОЗ, от которых пострадали 12% пользователей.

При этом больше половины опрошенных (57%) не сталкивались с какими-либо киберугрозами во время самоизоляции.

Самой популярной площадкой для распространения перечисленных киберугроз стали социальные сети (68%). За ними следуют мессенджеры (25%), фейковые интернет-магазины и аптеки (24%), поддельные медицинские сайты (23%) и электронная почта (21%).

Ранее NEWS.ru рассказал, что киберпреступники разработали вредоносное приложение Updates for Android для запуска DDoS-атаки. Её целью стал веб-сайт ESET.

Злоумышленники загрузили приложение в Play Market в сентябре 2019 года, но без функции загрузки JavaScript, необходимой для DDoS-атаки. Она появилась позднее вместе с обновлением.