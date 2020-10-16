IT-эксперт рассказал, как скрыть своё пребывание в WhatsApp

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Скрыть свою переписку в WhatsApp можно как от других пользователей мессенджера, так и от находящихся рядом людей, рассказал заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.

Чтобы скрыть своё пребывание в Сети, можно поставить в настройках конфиденциальности статус «Был-(а)», тогда другие пользователи не смогут узнать, когда именно человек открывал приложении и будут видеть пометку «был(а) недавно» или статус вообще не будет отображаться, передаёт ПРАЙМ.

Кроме того, можно скрыть, что сообщение прочитано. Также скрывать своё присутствие в Сети можно, общаясь через панель уведомлений — отвечать на сообщения, не открывая их.

Есть ещё способ, но уже с использованием специализированных приложений, которые подходят только для пользователей Android. Одно из таких приложений — Unseen, приложение позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в Сети, — добавил Аверин.

Скрыть свои переписки от людей, которые находятся рядом, можно, запретив push-уведомления и поставив на приложение пароль.

Как писал NEWS.ru ранее, найти все аккаунты человека в социальных сетях можно, обладая хотя бы минимальной информацией о нём, рассказал партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.