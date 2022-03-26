Илон Маск задумался о создании новой социальной сети

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что всерьёз задумался о создании новой социальной сети с минимальной пропагандой и открытым исходным кодом. Об этом он заявил в своём Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей. Других деталей американский бизнесмен не привёл.

Один из пользователей спросил Маска, рассматривает ли он возможность создания соцсети, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и её соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, а также где пропаганда будет минимальна.

Я серьёзно над этим думаю, — ответил Маск.

Американский миллиардер Илон Маск неоднократно критиковал соцсеть Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и мессенджер WhatsApp. Так, в прошлом году в ответ на изменения в пользовательской политике WhatsApp Маск посоветовал своим подписчикам обратить внимание на альтернативные мессенджеры, например, Signal.

Кроме того, Илон Маск стал участником флешмоба #DeleteFacebook, запущенному в знак протеста против слишком вольного распоряжения данными пользователей компанией Марка Цукерберга. В частности, он призывал подписчиков удалить свой аккаунт в этой соцсети.

В 2018 году Маск удалил из Facebook профили SpaceX and Tesla. В Twitter миллиардер объяснил, что это решение не имело никакого политического подтекста — Facebook ему «просто не нравится».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров предложил американскому коллеге Илону Маску завести в мессенджере аккаунт, отреагировав тем самым на его переписку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. По его словам, для главы SpaceX уже зарезервирован адрес «Илона».