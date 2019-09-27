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Компания Huawei заявила, что начала производство базовых станций 5G без компонентов из США. Из-за роста числа стран, внедряющих технологию, производитель намерен увеличить общие объёмы работ более чем в два раза в 2020 году.

После успешного проведения тестов в августе и сентябре старт массового производства станций 5G без американских частей намечен на октябрь. Об этом сообщил основатель и президент Huawei Рен Чжэнфэй. Годовой объём производства в следующем году должен достичь 1,5 млн единиц.

Как отметили в компании, базовые станции без компонентов из США оказались «ничем не хуже» предыдущих, однако раскрыть подробности в Huawei отказались. При этом производитель по-прежнему хотел бы использовать заменённые части, потому что у него установились «эмоциональные связи» с американскими поставщиками.

Ранее News.ru рассказал, что Huawei готова обсудить с «Яндексом» предустановку его приложенийна смартфоны китайской компании. При этом производитель не намерен замещать приложения Google российскими сервисами.