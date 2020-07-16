Хакеры за неделю атаковали почти 130 аккаунтов Twitter

Примерно 130 аккаунтов социальной сети Twitter подверглись хакерским атакам за последнюю неделю. Злоумышленники взяли под контроль небольшое число этих учётных записей и отправляли с них твиты.
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Специалисты Twitter работают также с владельцами пострадавших от атаки аккаунтов. Они пока не могут использовать сервис по назначению.
Ранее NEWS.ru сообщал, что массовая хакерская атака на аккаунты соцсети была осуществлена в ночь на 16 июля. Это произошло с помощью социальной инженерии, заявили в Twitter. Там подтвердили, что к чрезвычайной ситуации причастны работники соцсети с доступом к внутренним инструментам.
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