Хакеры за неделю атаковали почти 130 аккаунтов Twitter

https://static.news.ru/photo/52169a54-c7f4-11ea-87b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно 130 аккаунтов социальной сети Twitter подверглись хакерским атакам за последнюю неделю. Злоумышленники взяли под контроль небольшое число этих учётных записей и отправляли с них твиты.

Об этом сообщила служба поддержки компании. Отмечается, что в компании не имеют данных о том, что хакеры смогли похитить пароли пользователей. Расследование инцидента займёт ещё нескольких дней, поскольку в компании хотят выяснить, добрались ли хакеры до «не подлежащей разглашению» информации.

Специалисты Twitter работают также с владельцами пострадавших от атаки аккаунтов. Они пока не могут использовать сервис по назначению.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовая хакерская атака на аккаунты соцсети была осуществлена в ночь на 16 июля. Это произошло с помощью социальной инженерии, заявили в Twitter. Там подтвердили, что к чрезвычайной ситуации причастны работники соцсети с доступом к внутренним инструментам.