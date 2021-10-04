Глава техслужбы Facebook объяснил причину обвала сервиса

Глава техслужбы Facebook Майк Шрепфер объяснил масштабный сбой в работе сервиса. По его словам, причина заключается в проблемах с сетью, написал специалист в Twitter.

Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее, — говорится в сообщении.

Компания уже направила свою команду в один из центров обработки данных в Калифорнии. Специалисты вручную перезапускают сервисы. Пока не работают Instagram, WhatsApp, специалисты также пытаются устранить ошибку. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к TikTok, Telegram, Twitter, Google и Amazon.

Ранее эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров назвал возможную причину сбоя мессенджеров и соцсетей по всему миру. По его мнению, это может быть неисправность, связанная с компьютерной распределённой системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System).