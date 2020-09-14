Facebook запустит сервис совместного просмотра видео онлайн

Соцсеть Facebook объявила о запуске сервиса Watch Together. Он предназначен для совместного просмотра пользователями видео онлайн.
Как отмечают создатели, у людей появится не только возможность смотреть ролики вместе с близкими, но «также видеть их реакцию в режиме реального времени через видеозвонки в Messenger и сервис Messenger Rooms. При этом просматривать видео в Messenger могут одновременно до восьми человек, а в Messenger Rooms — до 50 участников.
Сервис Watch Together будет бесплатным. Его запуск запланирован уже на этой неделе на мобильных устройствах.
Как писал NEWS.ru, основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске бесплатных групповых видеочатов в мессенджере в мае на фоне пандемии коронавируса. В компании отмечают, что сейчас через этот сервис проходит более 150 млн видеозвонков и отправляется свыше 200 млн видеофайлов.
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