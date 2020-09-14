Facebook запустит сервис совместного просмотра видео онлайн

https://static.news.ru/photo/315ee830-f69c-11ea-a527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соцсеть Facebook объявила о запуске сервиса Watch Together. Он предназначен для совместного просмотра пользователями видео онлайн.

Как отмечают создатели, у людей появится не только возможность смотреть ролики вместе с близкими, но «также видеть их реакцию в режиме реального времени через видеозвонки в Messenger и сервис Messenger Rooms. При этом просматривать видео в Messenger могут одновременно до восьми человек, а в Messenger Rooms — до 50 участников.

Сервис Watch Together будет бесплатным. Его запуск запланирован уже на этой неделе на мобильных устройствах.

Как писал NEWS.ru, основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске бесплатных групповых видеочатов в мессенджере в мае на фоне пандемии коронавируса. В компании отмечают, что сейчас через этот сервис проходит более 150 млн видеозвонков и отправляется свыше 200 млн видеофайлов.