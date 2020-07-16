Эксперт: взлом Twitter возможен только при участии сотрудника компании

https://static.news.ru/photo/1679ad84-c807-11ea-932c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Аккаунты знаменитостей в Twitter могли быть взломаны хакерами только при содействии сотрудника компании. Такого мнения придерживается профессор Колледжа информационных исследований Университета штата Мэриленд Дженнифер Голбек.

Раз, судя по всему, были использованы внутренние инструменты Twitter, то хакерам, видимо, нужен был кто-то, кто предоставил бы информацию о внутренних системах Twitter и о том, как к ним получают доступ сотрудники Twitter. Я не могу представить себе, как они могли бы получить доступ без того, чтобы им это объяснил действующий или бывший сотрудник, — цитирует эксперта РИА Новости.

Она подчеркнула, что злоумышленники смогли размещать сообщения в аккаунтах знаменитостей и компаний с двухступенчатой аутентификацией только при работе в системе «изнутри». Профессор предполагает, что информацию о доступе хакеры могли получить при помощи фишинга по электронной почте.

С учётом заявления Twitter, что это была скоординированная атака против многих сотрудников, некое подобие фишинга может быть самым вероятным в этой ситуации, — пояснила Голбек.

Ранее NEWS.ru писал, что за неделю хакерским атакам подверглись около 130 аккаунтов в Twitter, принадлежащих известным людям и компаниям. Пользователям приходили с них однотипные сообщения с предложением заработать биткоины в духе финансовых пирамид.

По словам хакеров, им действительно помог сотрудник Twitter. Они обнародовали скриншоты, на которых виден процесс взлома соцсети. По некоторым данным, пособник хакеров получил вознаграждение, но его размер не раскрывается.