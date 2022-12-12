Эксперт оценил уровень импортозамещения в российской интернет-сфере IT-эксперт Воробьев заявил о росте уровня импортозамещения в отдельных сферах интернет-блока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев в разговоре с NEWS.ru заявил, что в отдельных сегментах интернет-блока импортозамещение России проходит ударными темпами, а в каких-то нет. Конкретизируя, специалист уточнил, что отечественные IT-специалисты в большей степени пользуются услугами зарубежных удостоверяющих центров (там выдаются сертификаты электронной подписи юр- и физлицам).

На сегодняшний день мы пока преимущественно пользуемся услугами зарубежных удостоверяющих центров. Если до введения санкций было десять крупнейших зарубежных поставщиков этого сервиса, то сегодня их стало три, потому что часть просто отказались. Это привело к еще большей консолидации рынка — 99% сертификатов выпущено одним удостоверяющим центром для российских проектов, — заявил Воробьев.

По словам эксперта, на текущий момент в России уже есть удостоверяющие центры, однако они пока ограничены и не смогут в полной мере заместить зарубежные аналоги. Такая же ситуация обстоит и с телеком-оборудованием, которое Россия пока производить не может. Воробьев указал, что данная сфера скорее связана со сменой логистики поставок, которая станет более длительной и дорогой.

Что касается оборудования — это тоже очевидно, что мы далеки от импортозамещения, поскольку сегодня мы решаем вопросы с нехваткой, поставкой телеком-оборудования исключительно через параллельный импорт. А это скорее не импортозамещение, а другая логистика поставок: более длительная, более дорогая. Все это будет со временем сказываться на себестоимости услуг. Мы понимаем, что все это будет заложено в стоимости, и здесь мы пока тоже далеки от импортозамещения, — добавил Воробьев.

При этом эксперт указал, что с точки зрения пользовательских сервисов у России есть большой задел. Воробьев подчеркнул, что более 70% отечественных доменов пользовались российскими хостингами и ДНС-серверами еще до начала СВО, поэтому в данной сфере, как отметил специалист, проблем возникнуть не должно.

Вместе с тем, с точки зрения сервисов, с точки зрения тех же Госуслуг — здесь мы и были неплохо представлены. Более 70% российских доменов пользовались полностью отечественными хостингами или днс-серверами ещё до февраля, поэтому здесь не было большой проблемы. Мы уже перешли либо на тех зарубежных хостеров, которые не отказались сотрудничать, либо на отечественные. То есть здесь проблем нет. Поэтому нужно смотреть по сегментам: где-то очень хорошо, где-то не так хорошо, — подчеркнул Воробьев.

12 декабря в Москве открылась крупнейшая в России конференция о высоких технологиях Russian Internet Week 2022. В рамках пленарной сессии выступил директор РАЭК Сергей Гребенников, который рассказал об основных аналитических показателях рунета. По его словам, в 2022 году сохранить положительные темпы роста удалось за счет вклада двух сегментов — электронной коммерции и инфраструктуры, в то время как сегменты интернет-рекламы и цифрового контента по итогам 2022 года продемонстрировали отрицательную динамику.