Эксперт дал советы по предотвращению перегрева смартфона в жару

https://static.news.ru/photo/affc6104-b475-11ea-bd3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В летнюю жару перегрев аккумулятора в смартфоне — распространённое явление, предотвратить которое можно, защитив устройство от прямых солнечных лучей и отказавшись от плотных чехлов, рассказал руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин.

В интервью радио Sputnik он предупредил , что при высокой температуре перегревшийся гаджет может даже самовоспламениться. При этом произойти это может и в кармане одежды.

Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, то летом возможны более серьёзные последствия, вплоть до самовозгорания, — сказал Рябинин.

Он отметил, что в большинстве современных смартфонов предусмотрена система безопасности, благодаря которой устройство отключится при сильном нагреве аккумулятора. При этом гаджет может продолжать нагреваться и в выключенном состоянии.

Уберечь смартфон от перегрева можно отказавшись от плотных чехлов, а также защитив его от прямых солнечных лучей. Также специалист посоветовал не использовать «тяжёлые» приложения в течение длительного времени.

Если смартфон всё же оказался на солнце или сильно перегрелся, то ни в коем случае его нельзя резко охлаждать, — предостерёг эксперт.

По словам Рябинина, попыткой резко охладить перегревшийся смартфон можно «убить» гаджет. Вместо этого следует дать устройству постепенно остыть без перепадов температуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что использование гаджетов перед сном может негативно отразиться на самочувствии человека. Дело в том, что яркий экран способен вызывать раздражение некоторых зон головного мозга, тем самым стимулируя его активность и приводя к головной боли, сообщил в разговоре с журналистами медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али.