Дуров рассказал о масштабном притоке пользователей в Telegram

https://static.news.ru/photo/6853df84-523c-11eb-b5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский программист Павел Дуров заявил, что основанный им мессенджер Telegram, очевидно, стал большой проблемой для главного конкурента на рынке — приложения WhatApp, принадлежащего Facebook.

Я слышал, что у Facebook есть целый отдел, который изучает причины популярности Telegram... Я с радостью сэкономлю Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно раскрою наш секрет: уважайте своих пользователей, — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в последнее время очень многие пользователи мессенджеров отказываются от WhatsApp в пользу Telegram, и причиной этому стало изменение политики WhatsApp о персональных данных. Теперь Facebook сможет использовать данные пользователей WhatsApp для рекламных алгоритмов Facebook, и это, по мнению Дурова, ещё один камень в огород американского приложения.

На сегодняшний день Telegram пользуются более 500 тысяч человек, и это число продолжает расти. Основатель платформы считает, что принадлежащий Facebook конкурент не способен соперничать с Telegram ни в качестве, ни в конфиденциальности, поэтому в WhatsApp прибегают к «подковёрному» маркетингу.

Так, отмечает Дуров, были обнаружены программы, которые автоматически проявят и приукрашают статьи о WhatsApp в Wikipedia, а также другие боты, которые плодят нелестные мифы о Telegram. Среди них основатель мессенджера назвал три основных направления дезинформации.

Первый миф, который якобы продвигают представители Facebook, в том, что код Telegram не является открытым. Во-вторых, регулярно появляются утверждения, что приложение, основанное Дуровым, не зашифровано и не имеет достаточной защиты. В качестве ещё одного аргумента против Telegram часто приводится тот факт, что это приложение из России.

Дуров отметил, что код основанного им приложения был открытым с момента его основания в 2013 году, с первых дней чаты и звонки в нём надёжно зашифрованы.

Ранее NEWS.ru писал, что мессенджер Telegram с 2021 года введёт ряд платных функций и включит в приложение рекламу для монетизации. Дуров поделился, что до этого момента оплачивал расходы на поддержку Telegram «из своего кармана», однако разрастающаяся платформа требует дополнительного финансирования, что ставит перед руководством Telegram выбор: начать зарабатывать деньги на приложении или продать его более крупному игроку на рынке.