В мессенджере Telegram появится реклама

https://static.news.ru/photo/67bd052a-44fc-11eb-b08b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мессенджер Telegram в новом году введёт ряд платных функций и включит в приложение рекламу для монетизации.

Telegram начнёт монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьёзные изменения, — приводит РИА Новости сообщение основателя платформы Павла Дурова.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день мессенджером активно пользуются более 500 млн человек. Дуров поделился, что до этого момента оплачивал расходы на поддержку Telegram «из своего кармана», однако разрастающаяся платформа требует дополнительного финансирования, что ставит перед руководством Telegram выбор: начать зарабатывать деньги на приложении или продать его более крупному игроку на рынке.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы, — добавил Дуров.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор с апреля 2018 года безуспешно пытался заблокировать мессенджер, пока 18 июня 2020 года не объявил о прекращении давления на Telegram, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы активно использовали ресурс для информирования.

Основатель Telegram Павел Дуров 18 июня поздравил российских пользователей с полной разблокировкой мессенджера.