Данные пользователей Twitter после хакерской атаки могут попасть в Сеть

https://static.news.ru/photo/34a4b278-c757-11ea-aa43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Если в результате хакерской атаки на Twitter речь идёт о полноценном взломе, тогда в свободный доступ могут попасть пароли и личные сообщения миллионов людей. Такие предположения высказывают пользователи сервиса.

При этом некоторые до сих пор не могут воспользоваться своими аккаунтами, так как доступ в ним заблокирован. В Twitter заявили, что были предприняты чрезмерные меры, чтобы остановить киберпреступников. К некоторым профилям администраторы вернут доступ только после того, как убедятся, что это действительно безопасно.

Мы разбираемся в том, какую ещё вредоносную деятельность [хакеры] могли произвести и к какой информации могли получить доступ. Мы поделимся этой информацией, когда её получим, — сказано в заявлении службы поддержки Twitter.

Массовая хакерская атака была осуществлена в ночь с 15 на 16 июля. Это произошло с помощью социальной инженерии, заявили в соцсети. Там подтвердили, что к чрезвычайной ситуации причастны работники соцсети с доступом к внутренним инструментам.

В аккаунтах Twitter десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности, подверглись аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Джо Байдена, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и Uber. Под натиском киберпреступников также пали аккаунты крупнейших бирж криптовалюты.

В официальном соцсети заявлении отмечено, что это была слаженная и хорошо скоординированная атака. Преступники не только делали записи от имени пользователей, но и меняли ключевые настройки доступа.

Как именно удалось задействовать работников соцсети, пока доподлинно неизвестно. Пока есть несколько версий, среди которых — подкуп или шантаж. Доступ к большей части аккаунтов — особенно верифицированных — был восстановлен.

Указанный в записях кошелёк оказался реальным. На него даже были сделаны переводы на сумму в 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысячам. Тем не менее утверждать о том, что это деньги обманутых людей, преждевременно: во время подобных атак мошенники для большей убедительности нередко совершают переводы сами себе.