Автопилот Tesla проверили на детях после обвинений правозащитников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автопилот электрокара Tesla проверили на настоящих детях после его его провала в испытании с манекенами, сообщает The Verge. Тесты с участием реальных детей были записаны на видео и размещены на YouTube, однако видеохостинг счел подобный материал нарушающим политику безопасности в отношении несовершеннолетних и удалил его.

Ныне удаленный с YouTube ролик под названием «Действительно ли автопилот Tesla способен переехать ребенка?» также был удален. Видео записал инвестор компании Тэд Парк, который пригласил на теста собственных же детей и на их примере показал, что система автопилотирования электромобиля действительно способна распознавать ребенка, также как и взрослого человека.

Ярыми противниками автопилота Tesla ранее выступили активисты движения Dawn. В начале августа волонтеры на примере детских манекенов показали, что автопилот не способен распознать ребенка. В Tesla обратили внимание на эти обвинения и записали на камеру опровергающие тесты — автомобиль каждый раз тормозил перед детьми.

Прокуратура штата Калифорния (США) предъявила обвинения в непредумышленном убийстве водителю автомобиля Tesla за произошедшее в 2019 году ДТП со смертельным исходом. В момент аварии электрокар двигался при включённом автопилоте. Тогда Tesla не затормозила на запрещающий сигнал светофора и на скорости влетела в зад Honda. В японском автомобиле погибли двое.