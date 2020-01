https://static.news.ru/photo/f5d05636-3c52-11ea-9b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Apple полностью отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования в резервные копии в iCloud. Причиной этому послужило недовольство ФБР, которое считало, что нововведение может негативно отразиться на проведении расследований.

По словам одного из источников, после судебных разбирательств в 2016 году между производителем и Бюро в Купертино решили больше «не дразнить медведя».

Бывший сотрудник компании также рассказал, что Apple не хотела навлечь на себя проверку со стороны государственных должностных лиц на предмет потенциальной защиты преступников или стать катализатором в продвижении нового законодательства против шифрования.

Сейчас резервные копии в iCloud обходятся без сквозного шифрования. Ключ к данным хранится на серверах компании, для получения доступа к которым правоохранительным органам нужно обратиться в суд.

В 2016 году сразу два издания, The New York Times и Financial Times, сообщили о работе Apple над более комплексными функциями сквозного шифрования. Однако с того момента никаких изменений в iCloud разработчики не внесли. По информации Reuters , потенциального нововведения больше нет в дорожной карте компании.

Ранее NEWS.ru рассказал, что следователи ФБР в Огайо смогли извлечь данные из последней модели Apple, iPhone 11 Pro Max, с помощью устройства GrayKey. Смартфон принадлежал Барису Али Коху (Baris Ali Koch), обвинённому в том, что он помог своему осуждённому брату бежать из страны.