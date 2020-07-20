Видеокарты AMD оказались быстрее аналогов от Nvidia

https://static.news.ru/photo/047ba450-c9b7-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: amd.com/facebook.com

Американский производитель микросхем AMD в 2019 году выпустил на рынок видеокарты Navi. Спустя год после премьеры «красная» команда решила напомнить о новейшей технологии. Она опубликовала скриншот тестов, согласно которым её продукция быстрее аналогов главного конкурента в данном сегменте Nvidia (США) на 8–20%.

Судя по сравнительному анализу, речь идёт о моделях Radeon RX 5500 XT, RX 5600 XT, RX 5700 и RX 5700 XT. Они противостоят оппонентам от Nvidia — GTX 1650 Super, GTX 1660 Ti, RTX 2060 и RTX 2070 соответственно. Таким образом, «красные» бросили вызов младшему и среднему сегментам «зелёных». Результаты тестов опубликованы на сайте news.mydrivers.com.

Учитывая отсутствие в перечне RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti, не говоря уже о RTX Titan, выходит, компании AMD просто нечего противопоставить «тяжеловесам» конкурента. Однако не исключено, что выход Big Navi от AMD осенью 2020 года сравняет ставки. Впрочем, тогда же ожидается и появление карт на архитектуре Ampere с более мощными GPU от «зелёной» команды. Помимо этого, у текущей линейки Radeon нет поддержки трассировки лучей, хотя она есть у RTX 2060 и RTX 2070.

В мае 2020-го Nvidia презентовала графический процессор A100 на базе архитектуры Ampere. Разработка предназначена для суперкомпьютеров и дата-центров. За производство A100 отвечает компания TSMC. Графический процессор (GPU) выпускается по 7-нм-технологии. Он получил более 54 млрд транзисторов на площади 826 кв. мм. А100 также оснащён шестью стеками памяти от Samsung объёмом 40 Гбайт с пропускной способностью 1,6 Тбайт/с, писал NEWS.ru.

Процессор поддерживает PCI Express 4.0 и интерфейс NVLink 3.0, который позволяет обмениваться данными с аналогичными графическими процессорами со скоростью 600 Гбайт/с.

Производство A100 уже началось. Сейчас NVIDIA отгружает новый графический процессор партнёрам по всему миру, включая Microsoft, Amazon и Google.