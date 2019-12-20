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Системы распознавания лиц чаще дают сбои при идентификации азиатов и темнокожих людей, чем белых. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным институтом стандартов и технологий США.

В тестировании использовались около 200 систем распознавания лиц от 99 разработчиков со всего мира. Особенно часто некорректное срабатывание алгоритма демонстрировала система от Microsoft. По итогам теста специалисты отметили, что применение...