В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max. Предположительно, смартфон получил экран в шесть с половиной дюймов и необычную грань сбоку, которая, возможно, будет служить для крепления Apple Pencil. Неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем его предшественник 11 Pro Max.
Предполагаемые модели
Линейка iPhone 12 получит поддержку 5G и будет представлена на традиционной сентябрьской презентации.
Ранее NEWS.ru писал, что Apple готовится представить в 2020 году сразу пять новых моделей iPhone. Одной из них станет бюджетный iPhone SE 2.
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