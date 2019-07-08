https://static.news.ru/photo/e9c39bb4-a17f-11e9-8b74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Группа репортёров горловского телеканала «6 ТВ» попала под обстрел украинских военных в посёлке шахты им. Гагарина. Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько.

Только что на месте утреннего обстрела по улице Якуба Коласа под огонь Вооружённых сил Украины попала съёмочная группа телеканала «6 ТВ», — цитирует Приходько Донецкое агентство новостей .

По словам руководителя городской администрации, огонь был открыт из стрелкового оружия, жертв нет.

Как писал News.ru, 7 июля украинские силовики обстреляли группу журналистов российского телеканала «Звезда» на площади напротив Дворца культуры села Коминтерново. О пострадавших не сообщалось.