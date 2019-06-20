https://static.news.ru/photo/f7b64600-936e-11e9-afe4-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Плахотнюк Фото: Wikimedia

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк скрывается в Лондоне. Об этом заявил министр внутренних дел республики Андрей Нэстасе, который обнародовал детали побега бизнесмена.

По словам главы МВД, лидер демократов выехал из страны через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объёме. По словам Нэстасе, олигарх покинул Молдавию 14 июня на автомобиле Mercedes.

В Одессе он сел на частный самолёт и перелетел в другой город Украины, откуда отправился в Лондон, — цитирует министра « Политика сегодня ».

Нахождение Плахотнюка в одной из стран Европы подтвердил и вице-председатель политического движения, экс-спикер парламента Андриан Канду. Он уверяет, что олигарх опасается за себя и близких, а Кишинёв он покинул, чтобы обеспечить их безопасность.

Как писал News.ru, о бегстве молдавских политиков и бизнесменов, связанных с Демократической партией, стало известно неделей ранее. Они выехали из республики спустя несколько часов после того, как правительство во главе с Павлом Филипом ушло в отставку. Первоначально предполагалось, что Владимир Плахотнюк направился в Турцию.

Политический кризис на территории государства продолжался несколько месяцев. 24 февраля на парламентских выборах победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является президент Молдавии Игорь Додон. Демократическая партия попыталась взять формирование правительства в свои руки, что привело к двоевластию в стране. Оно, впрочем, завершилось победой сторонников Додона.

Тем временем парламент создал комиссию по расследованию попытки государственного переворота, а Генпрокуратура пообещала рассмотреть запрос главы МВД об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, его обвиняют в попытке узурпации власти и других преступлениях.