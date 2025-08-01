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01 августа 2025 в 12:31

Задержанный в Греции известный бизнесмен потребовал экстрадиции в Молдавию

Молдавский бизнесмен Плахотнюк призвал экстрадировать его из Греции на родину

Владимир Плахотнюк Владимир Плахотнюк Фото: EPA/ТАСС

Задержанный в Греции знаменитый молдавский бизнесмен, бывший лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк запросил экстрадировать его на родину, передает издание «Страна.ua». Там он намерен доказать свою невиновность.

Отмечается, что предпринимателя подозревают в отмывании денег на сумму $20 млрд. Также его выдачи запросила Россия, где Плахотнюк тоже проходит в качестве фигуранта по схожему делу. На данный момент его адвокат заявляет, что бизнесмен хочет быть экстрадированным в Молдавию.

Ранее стало известно, что помимо Плахотнюка в Греции задержали экс-депутата парламента Молдавии от ДПМ Константина Цуцу. Генеральный инспекторат сообщил: об этом органы проинформировали официальные каналы связи Интерпола в Афинах.

Отмечается, что в 2024 году Плахотнюка обвинили в выводе из России более 48 млрд рублей. По версии следствия, банкир действовал с сообщниками — Вячеславом Платоном, Александром Коркиным и Ренато Усатым. В марте Платона задержали в Великобритании, местные правоохранители изъявляли желание экстрадировать бизнесмена на родину.

Владимир Плахотнюк
Молдавия
Греция
дела
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