Задержанный в Греции известный бизнесмен потребовал экстрадиции в Молдавию Молдавский бизнесмен Плахотнюк призвал экстрадировать его из Греции на родину

Задержанный в Греции знаменитый молдавский бизнесмен, бывший лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк запросил экстрадировать его на родину, передает издание «Страна.ua». Там он намерен доказать свою невиновность.

Отмечается, что предпринимателя подозревают в отмывании денег на сумму $20 млрд. Также его выдачи запросила Россия, где Плахотнюк тоже проходит в качестве фигуранта по схожему делу. На данный момент его адвокат заявляет, что бизнесмен хочет быть экстрадированным в Молдавию.

Ранее стало известно, что помимо Плахотнюка в Греции задержали экс-депутата парламента Молдавии от ДПМ Константина Цуцу. Генеральный инспекторат сообщил: об этом органы проинформировали официальные каналы связи Интерпола в Афинах.

Отмечается, что в 2024 году Плахотнюка обвинили в выводе из России более 48 млрд рублей. По версии следствия, банкир действовал с сообщниками — Вячеславом Платоном, Александром Коркиным и Ренато Усатым. В марте Платона задержали в Великобритании, местные правоохранители изъявляли желание экстрадировать бизнесмена на родину.