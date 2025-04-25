Журова высказалась об установке памятника Овечкину при жизни Депутат Журова выступила против установки памятника Овечкину при жизни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова выступила против установки памятника хоккеисту Александру Овечкину при жизни или переименования улицы в его честь. В беседе с NEWS.ru она объяснила, что ее «немного переворачивает» от таких историй.

Меня, как православного человека, немного переворачивает. После смерти – не вопрос. Ни один человек 100% не скажет, что проживет безупречную жизнь до конца своего последнего дня. Называть раньше времени, если что-то потом не так пойдет, будем переименовывать? Это не касается Саши, а в целом. Мы уже знаем случаи, когда в честь кого-то назвали, потом обратно возвращаем. Надо спросить Сашу, москвичей, а готовы ли они переименовывать Флотскую улицу, хотя у нее есть историческое название. Александр должен дать согласие, это использование его имени, — сказала Журова.

6 апреля Овечкин стал лучшим бомбардиром в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и обогнал канадца Уэйна Гретцки. На данный момент на счету Овечкина 897 шайб в НХЛ. Сенатор от Крыма шахматист Сергей Карякин одобрил идею переименовать Флотскую улицу в честь Овечкина.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что статуя Овечкина может появиться напротив Ледового дворца «Динамо» в Москве. Он подчеркнул, что монумент могли бы установить в Центре спортивной подготовки сборных команд России.