«Зарубить чудо на корню нельзя»: Бестемьянова о решении CAS по Валиевой

Чемпионка зимних Олимпийских игр 1988 года в Калгари Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru заявила, что, вероятно, в Спортивном арбитражном суде (CAS) «понимали, что зарубить чудо на корню нельзя», поэтому приняли решение в пользу российской фигуристки Камилы Валиевой и допустили её к личным соревнованиям на ОИ в Пекине. Собеседница добавила, что команда Валиевой поможет ей психологически восстановиться перед турниром в индивидуальном зачёте.

Камила тронула сердца не только россиян, но и зрителей, любителей фигурного катания по всему миру. Она уникальная спортсменка. Она не просто хорошая фигуристка. Она — чудо. Зарубить чудо на корню нельзя. Наверно, они понимали, что с этим не нужно играть. Надеюсь, так дальше и пойдёт. <...> Я уверена, что и тренеры, и вся команда, которая с ней на Играх, помогут ей [психологически восстановиться], а мы будем болеть и посылать позитивную энергию нашей девчонке, — подчеркнула Бестемьянова.

CAS 14 февраля не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российская фигуристка допущена до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru назвал «единственно правильным и справедливым» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до участия в личных соревнованиях одиночниц на ОИ в Пекине.