Юрист оценил вероятность экстрадиции лидера «Спартака» по делу о наркотиках Юрист Зайцев: Промеса нельзя экстрадировать из ОАЭ без решения суда

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Московский «Спартак» может не бояться экстрадиции своего лидера из ОАЭ, потому что для этого необходимо решение суда, которого пока нет, заявил NEWS.ru спортивный юрист Юрий Зайцев. Он объяснил, что требования прокуратуры без судебного решения беспочвенны.

То, что прокуратура требует какого-то срока, не означает, что есть решение суда. Насколько я понимаю, решения суда нет, поэтому здесь пока говорить не о чем. Раз нет окончательного решения суда, не должно быть риска экстрадиции, — сказал Зайцев.

Прокуратура Нидерландов потребовала девятилетнего тюремного срока для футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Как пишет издание AD, в 2020 году в бельгийском Антверпене были задержаны две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, по версии следствия, принадлежавшие Промесу.

Также футболист обвиняется прокуратурой Нидерландов в связях с наркоторговцем Питом Уортелом, которому якобы заплатил €250 тысяч за утерянный груз. По мнению обвинения, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть, причем нападающий был одним из лидеров группировки. В ходе слушаний были представлены записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит об организации доставки наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.