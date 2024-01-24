Прокуратура потребовала девять лет тюрьмы для Промеса Прокуратура Нидерландов потребовала посадить футболиста Промеса на девять лет

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Прокуратура Нидерландов потребовала девятилетний тюремный срок для футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков, сообщает AD. Слушания по делу проходят в столице страны Амстердаме.

Как пишет издание, в 2020 году в бельгийском Антверпене были задержаны две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, по версии следствия, принадлежавшие Промесу. Также спортсмен обвиняется прокуратурой Нидерландов в связях с наркоторговцем Питом Уортелом, которому якобы заплатил €250 тысяч за утерянный груз. По мнению обвинения, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть, причем нападающий был одним из лидеров группировки. В ходе слушаний были представлены записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит об организации доставки наркотиков.

Отмечается, что Промес с 22 января находится вместе с российской командой на зимних сборах в ОАЭ. При этом между Эмиратами и Нидерландами существует договор об экстрадиции.

В июне прошлого года суд в Нидерландах приговорил Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Футболисту было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.