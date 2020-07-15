Юношеские Олимпийские игры в Дакаре перенесены с 2022 на 2026 год

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) перенёс юношеские Олимпийские игры в Дакаре с 2022 на 2026 год. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.
Данное решение было принято из-за пандемии коронавируса после разговора президента МОК Томаса Баха с президентом Сенегала Маки Саллем. Перенос соревнований должен быть утверждён 17 июля на сессии МОК.
Эта отсрочка позволит лучше спланировать соревнования. Я уверен, что вместе мы организуем фантастические юношеские Олимпийские игры в Дакаре в 2026 году для Сенегала, всего африканского континента и всех молодых спортсменов мира, — цитирует Баха пресс-служба МОК.
Юношеские игры впервые пройдут на африканском континенте. Сенегал был единственным кандидатом на проведение турнира в 2022 году.
МОК и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.
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