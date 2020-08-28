Ягудин рассказал о самых перспективных видах спорта

https://static.news.ru/photo/5d35201e-eb5c-11ea-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал самые перспективные виды спорта для детей. Он отметил, что в этом вопросе нужно учитывать цели, которые ребёнок перед собой ставит.

По словам олимпийского чемпиона, с точки зрения здоровья полезен любой вид спорта. Однако не стоит забывать и о финансах. С этой стороны надо смотреть на доходы спортсменов, добившихся успеха. Для молодых людей имеется более широкий спектр возможностей, отметил Ягудин.

- Они могут выбрать футбол, хоккей, теннис, бокс, борьбу или фигурное катание в том числе. Мальчикам можно любым видом спорта заниматься, и им классно будет. Девочкам сложнее, - цитирует фигуриста радио Sputnik.

Как отметил Ягудин, для девочек стоит выбирать такой вид спорт, занятие которым придало бы их фигурам женственности, а не превратило бы их в «накаченных бодибилдеров».

Сам олимпийский чемпион признался, что ему, как родителю двух дочерей, хочется вырастить из детей не атлетов, а умных и образованных людей. Самого Ягудина отдали на спорт примерно в четыре года. Он до сих пор не помнит, как впервые вышел на лёд.

Ягудин усомнился в том, что его оппонент по льду Евгений Плющенко в своё время мог перейти к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Так спортсмен отреагировал на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram, передавалNEWS.ru.