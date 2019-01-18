WADA: РУСАДА имеет шансы сохранить статус соответствия

https://news.ru/storage/news/34afa0461cfdb8f3522d6880c8e2153b/443c2577-43f3-449d-b541-0a39873492df_850.jpg Михаил Джапаридзе/ТАСС

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет хорошие шансы сохранить статус соответствия, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

«В первую очередь это связано с фигурой генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, к которому есть большое уважение и доверие со стороны всех членов исполкома WADA», — сказал источник.

Также сохранить свой статус РУСАДА может благодаря и действиям министра спорта РФ Павла Колобкова, который пошёл навстречу WADA, предоставив допуск на к пробам московской лаборатории.

Исполком WADA 22 января вынесет свое заключение по статусу РУСАДА.

Как сообщалось, эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основную аналитическую информацию.

WADA должно было получить доступ к данным лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло. Проблема была в несоответствии оборудования российскому законодательству. 9 января 2019-го с новым визитом в Москву прибыли эксперты WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.