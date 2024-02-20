Вяльбе поблагодарила «снайпера» за победу Легкова на Олимпиаде в Сочи Вяльбе: в марафоне на 50 км на Олимпиаде в Сочи «снайпер» повредил лыжу Колоньи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с корреспондентом NEWS.ru поблагодарила «снайпера», который помог российским спортсменам Александру Легкову, Максиму Вылегжанину и Илье Черноусову занять весь пьедестал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Легков взял золото в марафоне на 50 км.

Что касается эмоций от победы Легкова на марафоне в 2014 году, я эмоциональный и сентиментальный человек. Сам финиш я не видела, только слышала по рации. Я стояла в той точке, где «снайпер» повредил лыжу Дарио Колоньи, и не могла переместиться к месту финиша. Не видела его. Просто помню, как упала и плакала. У меня был комок в горле. Это было такое счастье! Саша очень тяжело шел к своему золоту, — сказала Вялябе.

Она добавила, что в истории мировых лыжных гонок мужчины из России заняли весь олимпийский пьедестал впервые.

В Сочи-2014 на финишном участке лидировал швейцарец Колонья. Однако он сломал лыжу при контакте с одним из российских лыжников. На финишную прямую одновременно вышли Легков, Вылегжанин, Черноусов, а также норвежец Мартин Сундбю. Как показал фотофиниш, Легков финишировал первым, Вылегжанин — вторым, а Черноусов — третьим.