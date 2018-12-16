Вернувшуюся из Белоруссии Ильченко допустили к стартам

Российская биатлонистка Кристина Ильченко получила разрешение Международного союза биатлонистов (IBU) для выступлений за национальную команду.
С 2015 года Ильченко представляла сборную Белоруссии, а перед нынешним сезоном вернулась на родину. Она сможет выступить за сборную России уже в январе, сообщает ТАСС.
После контрольных стартов, которые состоялись в Контиолахти (Финляндия), Ильченко заслужила право выступать в составе команды на декабрьских этапах Кубка мира. Но потом стало известно, что спортсменка пропустит первый этап в Поклюке (Словения) в связи с тем, что её переход официально не подтверждён.
Ильченко — трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону среди юниоров.
Как писал News.ru, биатлониста Бабикова отстранили от Кубка мира.