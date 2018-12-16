Вернувшуюся из Белоруссии Ильченко допустили к стартам

https://news.ru/storage/news/6b445dbdd75241cf7c0c54c2d144f3b5/ad4f5cf8-686a-421b-97e2-f48fd48f841c_850.jpg Кристина Ильченко/ vk.com

Российская биатлонистка Кристина Ильченко получила разрешение Международного союза биатлонистов (IBU) для выступлений за национальную команду.

С 2015 года Ильченко представляла сборную Белоруссии, а перед нынешним сезоном вернулась на родину. Она сможет выступить за сборную России уже в январе, сообщает ТАСС.

После контрольных стартов, которые состоялись в Контиолахти (Финляндия), Ильченко заслужила право выступать в составе команды на декабрьских этапах Кубка мира. Но потом стало известно, что спортсменка пропустит первый этап в Поклюке (Словения) в связи с тем, что её переход официально не подтверждён.

Ильченко — трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону среди юниоров.

Как писал News.ru, биатлониста Бабикова отстранили от Кубка мира.