Великолепная четверка: кто заберет Кубок Гагарина, есть ли фаворит

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Игроки ХК «Металлург», завоевавшие Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наступила пора решающих стадий. За победу в Кубке Гагарина будут бороться четыре клуба — ярославский «Локомотив», московское «Динамо», челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев». Какие сильные стороны есть у каждой команды, кто возьмет трофей — в материале NEWS.ru.

Как команды дошли до полуфинала Кубка Гагарина

Первым полуфиналистом Кубка Гагарина стал «Трактор». Коллектив из Челябинска одолел в серии минское «Динамо» со счетом 4:1. По ходу первой домашней встречи «Трактор» сумел забросить три шайбы на последней минуте и победить. Во втором поединке на своем льду подопечные канадского тренера Бенуа Гру отыгрались со счета 0:3 и забросили решающую шайбу в овертайме.

Столичное «Динамо» оказалось сильнее казанского «Ак Барса» по итогам шести матчей серии. Первые два поединка в Москве выиграла команда Анвара Гатиятулина, но затем подопечные Алексея Кудашова победили в четырех играх подряд. Впервые за 12 лет «Динамо» сняло проклятие «второго раунда плей-офф».

Самыми долгими четвертьфинальными сериями стали поединки между «Локомотивом» и «Авангардом», а также «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком». Командам потребовалось максимальное количество матчей (семь), чтобы выявить победителя. «Локомотив» и «Салават Юлаев» вырвали путевку в полуфинал в решающих встречах на своей площадке. Уфимский клуб отыгрался в серии со счета 1:3.

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В полуфиналах «Локомотив» сыграет против «Салавата Юлаева». Серия до четырех побед начнется 27 апреля. Второй парой полуфиналистов стали «Трактор» и «Динамо». Первая встреча пройдет 28 апреля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агент Алексей Дементьев: все четыре команды имеют равные шансы на победу

Хоккейный агент Алексей Дементьев в разговоре с NEWS.ru заявил, что все четыре полуфиналиста имеют равные шансы на победу в Кубке Гагарина. По его мнению, у каждой команды есть сильные стороны.

«Уфа — это большинство, лучшее на текущий момент. Ярославль — системность и глубина состава. „Динамо“ — функциональная готовность и точечные результативные действия отдельных игроков. Челябинск силен непредсказуемостью. Казалось, вы уже дожали команду, ведете в три шайбы, и за три броска она сравнивает счет. Еще два броска дают ей преимущество в игре», — сказал Дементьев.

Агент Александр Черных: главное, чтобы получился яркий финал

Хоккейный агент Александр Черных заявил NEWS.ru о непредсказуемости плей-офф.

«Тяжело гадать на кофейной гуще. Главное, чтобы получился яркий финал и все зрители получили удовольствие. Вчерашний матч „Локомотива“ и „Авангарда“ — украшение плей-офф. Все на тоненького, от ножа. Мы видели эмоции победивших и проигравших», — сказал Черных.

По мнению агента, сильные качества «Салавата Юлаева» — сплав опыта и молодости, а также хорошие вратари. Черных отметил, что у «Локомотива» есть свой почерк. Он напомнил, что в прошлом году команда Игоря Никитина дошла до финала, а состав остался практически без изменений.

«Они знают, как играть. Гнут свою линию. Плюс у них есть Александр Радулов, тоже немаловажный фактор. У „Трактора“ много мастеровитых исполнителей, действует определенная система. У „Динамо“ опытный тренер, сложился хороший коллектив. Все играют строго по заданию. Есть люди, которые могут решить эпизод. Существует такая поговорка, что в плей-офф выигрывают третьи и четвертые звенья. Мы видим — это работает», — добавил Черных.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Радулов

Кого экс-тренер сборной России Владимир Плющев назвал фаворитом Кубка Гагарина

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с NEWS.ru назвал «Локомотив» основным претендентом на Кубок Гагарина. По его мнению, «Салавату Юлаеву» будет тяжело пройти команду Игоря Никитина. Плющев отметил, что «Локомотив» находится на подъеме после тяжелой серии с «Авангардом».

«Они провели хорошую серию против сильного соперника, были достойны друг друга. Игра удалась по сюжету, интриге, самоотдаче и мастерству. Я думаю, что „Локомотив“ и „Авангард“ были лучшей парой по всем показателям. У „Локо“ могут возникнуть проблемы в финале, но до решающего матча они дойдут. Не знаю, на кого попадут, но будет 60% на 40% в пользу „Локомотива“», — сказал Плющев.

Кто сыграет в финале Кубка Гагарина

Экс-тренер сборной России, «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов предположил, что в финальной серии сыграют «Локомотив» и «Динамо». По его мнению, команды выглядят фаворитами в полуфинальных противостояниях. Крикунов заявил NEWS.ru, что у «Локомотива» практически нет слабых сторон.

«У них хорошие оборона и атака. Они не всегда много забивают, что может быть проблемой. У „Динамо“ в полном порядке вратарь Владислав Подъяпольский, нормальная оборона и сильное нападение, особенно первые два звена, хотя третье и четвертое тоже могут принести результат. Я отдаю предпочтение „Динамо“ в матчах против „Трактора“», — сказал Крикунов.

По его словам, челябинская команда имеет хороший состав, но в серии против минского «Динамо» не лучшим образом сыграл канадский вратарь Закари Фукале. Тренер задался вопросом, будет ли голкипер готов к полуфинальным встречам. Крикунов назвал главным козырем «Салавата Юлаева» канадскую тройку нападающих: Скотт Уилсон, Джош Ливо, Шелдон Ремпал.

«Это лучшая тройка среди всех команд. У них в последних играх появился молодой парнишка Александр Жаровский — смелый, идет в обыгрыш. В команде есть опытный капитан Григорий Панин, который является для всех авторитетом. Они бьются. Не просто так три раза подряд обыграли „Спартак“», — добавил Крикунов.

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