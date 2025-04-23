Определился еще один участник полуфинала Кубка Гагарина «Динамо» выбило «Ак Барс» из розыгрыша Кубка Гагарина и вышло в полуфинал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани состоялся шестой матч серии Кубка Гагарина между «Динамо» Москва и «Ак Барсом», сообщила пресс-служба КХЛ. Москвичи победили со счетом 6:1. Они вышли в следующий раунд, где им предстоит встретиться с «Трактором».

Впервые за 12 лет «Динамо» сумело победить проклятие «второго раунда». Главный тренер команды Алексей Кудашов назвал прошедшую игру «по-хорошему культурной».

С «Ак Барсом» в первых играх мы оказались не готовы к рабочему организованному хоккею. Ушло время, чтобы перестроиться — слава богу, что мы успели вовремя. «Ак Барс» сильнее, чем СКА, я бы не удивился, если бы они прошли нас и выиграли бы Кубок Гагарина, — заявил он.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил о завершении сезона. По его словам, хоккеисты уступили из-за ошибок и неумении воспользоваться моментом. Гатиятулин отметил, что пока не готов говорить об игре, пока ее не проанализировал.

Проигрывает и побеждает команда, ответственность за результат несет главный тренер <…> Эмоции? Пока пусто, — резюмировал тренер «Ак Барса».

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал три очка в игре с «Монреалем» и впервые забросил шайбу в овертайме в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Успешный бросок состоялся в первом раунде первой игры против «Монреаль Канадиенс» на 19-й минуте встречи и стал для Овечкина первым в этой серии.