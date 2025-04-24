Экс-тренер «Динамо» предсказал финалистов Кубка Гагарина Тренер Крикунов: «Локомотив» и «Динамо» сыграют в финале Кубка Гагарина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ХК «Динамо»

Экс-тренер сборной России по хоккею, «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов считает, что в финальной серии Кубка Гагарина сыграют ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». По его мнению, команды выглядят фаворитами в полуфинальных противостояниях. Он заявил NEWS.ru, что у «Локомотива» практически нет слабых сторон.

У них хорошая оборона, атака, правда не всегда они забивают много, это может быть проблемой. У «Динамо» в полном порядке вратарь Подъяпольский, нормальная оборона и сильное нападение, особенно первые два звена, хотя третье и четвертое тоже могут принести результат. Поэтому я отдаю предпочтение «Динамо» против «Трактора», — сказал Крикунов.

По его словам, челябинская команда имеет хороший состав, но в серии против минского «Динамо» нелучшим образом сыграл канадский вратарь Закари Фукале. Он задался вопросом, будет ли голкипер готов к полуфинальным встречам. Главным козырем «Салавата Юлаева» Крикунов назвал канадскую тройку нападающих Скотт Уилсон — Джош Ливо — Шелдон Ремпал.

Это лучшая тройка среди всех команд. У них в последних играх появился молодой парнишка Александр Жаровский — смелый, идет в обыгрыш. У них опытный капитан Григорий Панин, он является авторитетом для всех. Они бьются. Не просто так три раза подряд обыграли «Спартак», — добавил Крикунов.

«Локомотив» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второй парой стали челябинский «Трактор» и «Динамо».