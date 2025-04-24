Стали известны все четыре полуфиналиста плей-офф КХЛ Определились все полуфинальные пары плей-офф КХЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ярославский «Локомотив» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второй парой стали челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

Хоккеисты «Локомотива» вырвали победу в противостоянии с омским «Авангардом». Игра закончилась со счетом 4:3. Будущий соперник ярославцев — «Салават Юлаев» — с идентичным счетом переиграл московский «Спартак».

Команды в первый раз встретятся 27 апреля в Ярославле. Через два дня после этого противостояния игра пройдет в Уфе.

Участником другого полуфинала станет «Трактор», который обошел минское «Динамо» в серии второго раунда со счетом 4:2. Его соперником станет московское «Динамо», оставившее позади казанский «Ак Барс». Первая игра серии состоится 28 апреля в Челябинске.

Ранее сообщалось, что впервые за 12 лет «Динамо» сумело победить проклятие «второго раунда». Главный тренер команды Алексей Кудашов назвал прошедшую игру «по-хорошему культурной». При этом казанский «Ак Барс» москвичи считают сильнее, чем петербургский СКА. Если бы команда смогла обойти соперников, то у нее были бы все шансы на получение Кубка Гагарина, добавил тренер.