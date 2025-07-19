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19 июля 2025 в 14:34

«В жопу!»: Губерниев обратился к недовольным победой синхрониста Мальцева

Губерниев грубо послал недовольных победой атлета Мальцева

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале записал видеоролик, в котором обратился ко всем недовольным победой российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. По его словам, такие люди выступают против России.

Наши спортсмены должны использовать любую возможность и выступать. А кто против, тот — против России. И по традиции идет в жопу!сказал Губерниев.

Самого Мальцева комментатор назвал крутым и поздравил его с победой. Губерниев сравнил синхрониста с пилигримом, который показывает дорогу другим спортсменам. При этом он уверен, что это далеко не последняя медаль для России.

Флаг и гимн вернем! Должны выступать спортсмены, и мы должны объединиться вокруг этой замечательной команды, — добавил Губерниев.

Ранее Мальцев поднялся на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В сольной программе 30-летний атлет продемонстрировал выдающееся выступление, заработав 251,7133 балла.

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