«В жопу!»: Губерниев обратился к недовольным победой синхрониста Мальцева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале записал видеоролик, в котором обратился ко всем недовольным победой российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. По его словам, такие люди выступают против России.

Наши спортсмены должны использовать любую возможность и выступать. А кто против, тот — против России. И по традиции идет в жопу! — сказал Губерниев.

Самого Мальцева комментатор назвал крутым и поздравил его с победой. Губерниев сравнил синхрониста с пилигримом, который показывает дорогу другим спортсменам. При этом он уверен, что это далеко не последняя медаль для России.

Флаг и гимн вернем! Должны выступать спортсмены, и мы должны объединиться вокруг этой замечательной команды, — добавил Губерниев.

Ранее Мальцев поднялся на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В сольной программе 30-летний атлет продемонстрировал выдающееся выступление, заработав 251,7133 балла.