В WADA заявили, что так и не получили взнос от России WADA: Россия не оплатила взнос за 2023 года на $1,2 млн

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Россия еще не внесла взнос за 2023 год в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA), размер выплаты превышает отметку в $1,2 млн, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. При этом агентство напомнило, что в России согласовали проведение платежа.

Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023, — заявил представитель WADA.

По данным издания, решение об осуществлении выплаты было принято в феврале 2024 года, о чем заявлял глава Минспорта России Олег Матыцин. Также отмечается, что в WADA уже сигнализировали о проблемах с получением взноса, причиной указывались появившиеся ограничения в международной банковской системе на фоне санкций.

Ранее в WADA сообщило, что в Олимпийских играх в Париже примут участие более 40 спортсменов из России. По словам главы организации Витольда Баньки, в предыдущих Играх в Токио приняли участие 330 российских атлетов.

До этого комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бойкотировать Олимпийские игры в Париже нельзя, потому что нужно болеть за тех, кто все же туда поедет. По его словам, сейчас со стороны России бойкота Олимпиады нет и быть не может, поскольку такое решение может разрушить карьеру некоторых атлетов.