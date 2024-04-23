В РУСАДА не поняли, почему китайских пловцов не отстранили за допинг РУСАДА: из объяснений WADA не ясно, почему пловцов КНР не отстранили за допинг

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) так и не ответило на основной вопрос, почему китайских пловцов, сдавших положительные допинг-тесты в 2021 году, не отстранили от соревнований на время расследования, заявила РИА Новости генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. По ее мнению, если Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) этого не сделало, его решение следует обжаловать.

Она посетовала: российскую систему бесконечно обвиняют в том, что ей нельзя доверять. Однако РУСАДА четко следует требованиям стандартов и отстраняет спортсменов, когда этого требует кодекс.

Национальные антидопинговые организации должны быть беспристрастны и независимы в своих решениях. И WADA, как основной регулятор этой сферы, тем более, — подчеркнула глава РУСАДА.

Ранее стало известно, что 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты. В их организмах обнаружилось наличие запрещенного триметазидина. За это вещество в свое время была дисквалифицирована российская фигуристка Камилла Валиева. В CHINADA заявили, что попадание вещества в организм было непреднамеренным. Вероятно, инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания, допустили в агентстве. WADA не стало наказывать китайских спортсменов.