В МОК объяснили разную реакцию на конфликты в Газе и на Украине МОК объяснила антироссийские меры «нарушением олимпийского перемирия»

Международный Олимпийский комитет (МОК) объяснил разную реакцию на конфликты в Газе и на Украине тем, что Россия в феврале 2022 года «нарушила олимпийское перемирие», сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК. Там пояснили, что принятые меры последовали после того, как российские войска вторглись на Украину во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.

Принятые меры и рекомендации, сформулированные МОК, последовали за вторжением российских военных на Украину во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Это вторжение было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии, — заявили в пресс-службе МОК.

Ранее в комитете сообщили, что придерживаются принципа индивидуальной ответственности в контексте конфликта на Ближнем Востоке и выступили против дискриминации израильских спортсменов. Это значит, что атлеты не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление примером предвзятости и несостоятельности. По его словам, МОК активно поддерживает то, что отвечает интересам западных стран. А то, что противоречит их интересам, в комитете пытаются преподносить как нарушение олимпийской хартии.

Перед этим по этому поводу высказался и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, российские атлеты подвергаются этнической дискриминации при отборе на Олимпиаду. Ранее путевку на Игры получали лучшие спортсмены, а сейчас — исключительно привилегированные, подчеркнул он.

В МОК с этими словами не согласились. Там отметили, что меры приняты в качестве реакции на нарушение Олимпийской хартии правительствами РФ и Белоруссии.