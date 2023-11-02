Лавров назвал заявления МОК примером предвзятости Лавров назвал заявления МОК об ответственности спортсменов примером предвзятости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал примером предвзятости и несостоятельности заявления МОК на фоне израильско-палестинского конфликта о том, что спортсмены не могут отвечать за действия своих правительств. Он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», что Международный олимпийский комитет активно поддерживает то, что отвечает интересам западных стран. То, что противоречит их интересам, в МОК пытаются преподносить как нарушение олимпийской хартии, добавил министр.

Это, конечно, возмутительно: в очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность, — отметил он.

Ранее в МОК сообщили, что придерживаются принципа индивидуальной ответственности, согласно которому спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. В организаци выступили против дискриминации израильских спортсменов.

Президент РФ Владимир Путин 19 октября на международном форуме «Россия — спортивная держава» подчеркнул, что российские атлеты подвергаются этнической дискриминации, сталкиваясь с политическими требованиями при отборе на Олимпиаду. Как отметил глава государства, ранее путевку на Игры получали лучшие спортсмены, а сейчас исключительно привилегированные.

МОК не согласился со словами президента России. В организации отметили, что выдвинутые в отношении россиян правила к допуску на Игры являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами РФ и Белоруссии. После начала спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях, объяснив свое решение защитными мерами.