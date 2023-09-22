В Госдуме рассказали, получат ли россияне призовые за участие в Олимпиаде Депутат Госдумы Свищев: вопрос с выплатами спортсменам за Олимпиаду будет решен

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вопрос о выдаче призовых российским спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе, находится на контроле у властей РФ и спонсоров, заявил NEWS.ru президент Федерации кёрлинга России и депутат Государственной думы Дмитрий Свищев. Он отметил, что решение по сложившейся ситуации обязательно будет найдено.

Все получат выплаты, прочитайте заявление министра спорта РФ. Решение будет найдено. Ребята не останутся без призовых. Внимание к этой ситуации привлечено и со стороны спонсоров, и со стороны государства, — заявил Свищев.

Ранее заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что россияне, которые примут участие на ОИ-2024 в нейтральном статусе, не получат призовые за выступление на соревнованиях. Позднее слова Кадырова опроверг министр спорта Олег Матыцин. Он отметил, что в бюджете РФ средства на выплаты атлетам выделены.

Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже и пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян до участия в Играх в качестве «команды беженцев» в нейтральном статусе и под флагом комитета.