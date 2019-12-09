https://static.news.ru/photo/8a8cf3e4-1997-11ea-8235-fa163e074e61_660.jpg Алишер Усманов Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, в котором призвал его не допустить необоснованных ограничений в отношении «чистых» спортсменов из России.

По его словам, он прекрасно понимает всю сложность вопроса о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Полностью поддерживая самые серьёзные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской хартии, — написал он.

Усманов также отметил, что согласно рекомендациям комитета по соответствию, Олимпийский комитет России признаётся невиновным, но при этом предлагает отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях. Это, подчеркнул предприниматель, поставит россиян в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран.

Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена, — считает Усманов.

Он заявил, что борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и введение новых ограничений за одно и то же нарушение, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в соответствии с Олимпийской хартией будут представлять команду ОКР, который как организация не попадает под санкции WADA.