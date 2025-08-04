Украинский футболист сбежал во время сборов в Европе Вратарь «Кривбасса» отказался возвращаться на Украину после сборов в Словении

Вратарь украинского футбольного клуба «Кривбасс» Игорь Омельченко не вернулся с командой с тренировочных сборов в Словении, сообщается в официальном заявлении клуба на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Футболист самовольно покинул расположение команды во время сборов и отказался возвращаться на Украину вместе с остальными игроками.

Футболист Игорь Омельченко самовольно оставил расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе со всей делегацией. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться, — говорится в заявлении.

В клубе подчеркивают, что у Омельченко остается действующий контракт еще на один сезон. Игрока призывают вернуться домой и выполнить свои обязательства перед командой. Представители «Кривбасса» также заявили, что работают с компетентными органами по данному вопросу, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Ранее черногорский футболист из сербского клуба «Партизан» Андрей Костич опубликовал в TikTok фотографию со своими одноклубниками под советскую песню «Катюша». Так он ответил на критику от украинских фанатов и от тренера ФК «Александрия» Кирилла Нестеренко.