Черногорский футболист высмеял украинских фанатов песней «Катюша» Костич опубликовал пост с песней «Катюша» после победы над «Александрией»

Черногорский футболист из сербского клуба «Партизан» Андрей Костич опубликовал в своем TikTok фотографию со своими одноклубниками с советской песней «Катюша». Так он ответил на критику от украинских фанатов и от тренера ФК «Александрия» Кирилла Нестеренко.

Тренер Александрии сказал, что мы враги, и проиграл войну, — подписал публикацию Костич.

Перед матчем игроки украинского клуба вышли на поле, обернутые во флаги Украины, и отказались пожимать руки своим соперникам. К 30-й минуте игры украинские фанаты начали скандировать кричалку Ubij Srbina («убей серба»), сообщает РИА Новости. Также перед игрой тренер «Александрии» Нестеренко заявил, что футболисты «Партизана» проявили неуважение к его команде своими матчами в России.

Ранее сообщалось, что украинским фанатам грозит серьезный штраф за неподобающее поведение. Сербские СМИ также обратились к УЕФА с требованием наказать «Александрию» за действия болельщиков. Кроме того, в начале игры «Александрия» вышла на поле, обернутая флагами Украины в знак протеста против участия «Партизана» в Братском кубке, проходящем в России.