Турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за отсутствия патронов

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Республиканский турнир по биатлону «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Ткаченко» в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были куплены патроны. Об этом рассказал глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов, передает «Матч ТВ».

Этот турнир прошел у нас без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из‑за определенных процедур. Процедура приобретения патронов непростая. Сроки уже поджимали, и, чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части, — сказал Черезов.

Он добавил, что ничего страшного в этом нет, любые соревнования должны восприниматься как праздник.

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