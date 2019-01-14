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Тренер рассказал о болезни лидера сборной по биатлону

Ирина Старых EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press эксклюзивы

Ирина Старых

спорт [ версия для печати ]

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) и главный тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о состоянии здоровья лидера женской сборной России Ирины Старых, которая занимает 12-е место в общем зачёте Кубка мира.

По словам специалиста, в конце декабря биатлонистка прилетела домой, поскольку очень давно не видела детей. Тренеры понимали, что эта поездка — риск, так как дети ходят в детский сад и «могут принести инфекцию». Кугаевский уточнил, что Старых действительно получила серьёзное инфекционное заболевание и то время, которое у неё было запланировано на тренировки дома, полностью выпало.

«Только со 2 января она начала понемножку возвращать кондиции. Надеемся, что в марте к чемпионату мира она подойдёт в оптимальной форме. Пока рассматриваем возможность участия Старых в гонках в Рупольдинге, но всё будет зависеть от её состояния здоровья», — рассказал Кугаевский корреспонденту News.ru.

Старых накануне не вошла в состав команды на эстафету, которая стала для сборной России победной. В составе российской команды бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Юрлова-Перхт. В последний раз россиянки побеждали в эстафете в 2012 году.

Как писал News.ru, Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете.


#биатлон #МаксимКугаевский
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