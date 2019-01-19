Тарьей Бё: надеялся, что Шипулин ещё будет выступать

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Сам спортсмен рассчитывает выступить на Олимпиаде

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, как завоевать Большой хрустальный глобус, и поделился любимыми воспоминаниями с Антоном Шипулиным в главной роли.

— Быть на пьедестале вместе с братом — это было и остаётся очень особенным моментом для меня, — признался норвежец. — У нас в запасе не так много лет, когда мы выступаем на топ-уровне, поэтому мы должны использовать любую возможность, чтобы удвоить семейный успех. Хорошо бы у нас был ещё один брат, тогда бы мы занимали весь подиум вместе.

— В спринтерской гонке вы уступили брату в борьбе за победу. Расстроились?

— После финиша спринта я долгое время оставался на первом месте, и, когда было уже понятно, что все основные соперники допустили ошибки, которые не позволят им посягать на первую строчку в протоколе, оставался лишь один человек, кто мог сдвинуть меня на вторую позицию. Уверен, гонка была интересной для болельщиков, которые не знали, чем всё закончится до того, как до финиша остался всего километр. Жаль утвердительно говорить об этом, но Йоханнес подвинул меня с первого места. Но я очень рад за брата. Наша семейная цель в этом сезоне — это Большой хрустальный глобус для Йоханнеса. Единственная возможность двигаться в этом направлении — это побеждать и набирать заветные 60 очков.

— Второе место в спринте и победа в эстафете. Какие у вас ожидания от воскресного масс-старта?

— В спринте ключ к успеху был в стрельбе, и дело оставалось только за хорошим лыжным ходом. В эстафете мне потребовалось два дополнительных патрона на «стойке», и логично, что в масс-старте самым важным элементом будет чистая работа на рубеже. Постараюсь, чтобы скорость моей стрельбы оставалась неизменной: в едином ритме намного легче закрыть все мишени. Если кто-то меня обыгрывает, то пусть это будет никто другой, кроме моего брата. Но, признайтесь, разве вам не хочется, чтобы хоть разок я одержал победу?! В воскресенье у меня будет еще один шанс побороться за первое место.

— Вы прекрасно знаете, каково это — завоевать Кубок мира. В чём секрет успеха, кроме чистой стрельбы и хорошего хода?

— Этот секрет заключен в одном слове — стабильность. С таким спортивным талантом, которым обладает Йоханнес, речь идёт только о том, чтобы показывать стабильные результаты на протяжении всего сезона. У каждого спортсмена бывают удачные дни и неудачные, и для того, кто борется за победу в общем зачете Кубка мира, неудачные дни должны ограничиваться 10-м результатом, но никак не 30-м.

Plihal Libor/Global Look Press

— Насколько стабильными вы бы назвали собственные результаты на данный момент, и почему ваша стрельба не всегда складывается одинаково успешно?

— Да, моя стрельба не отличается стабильностью, но это нормально, и так практически у всех. Я думаю, только Симон Эдер всегда стреляет отлично. В целом я доволен статистикой своей стрельбы и своей формой в целом, а некоторые мелкие неудачи никак не влияют на общую картину. Моим сильнейшим компонентом в биатлоне на данный момент является стрельба лёжа.

— В интервью российскому телевидению вы назвали секрет своей скоростной стрельбы стоя. В чём же он заключается?

— (Смеется). Я сказал, что представил в руках автомат Калашникова, поэтому закрывал мишени так быстро.

— Говоря о ваших сильнейших соперниках, насколько неожиданной стала для вас новость о завершении карьеры Антоном Шипулиным?

— Да-да, это было действительно очень неожиданное известие. Я говорил с Антоном буквально после спринтерской гонки в Рупольдинге: Шипулин написал мне и поздравил со вторым местом, я поблагодарил его и спросил, почему он решил уйти из спорта. Мне будет очень не хватать Шипулина на Кубке мира.

— А что Антон ответил вам по поводу причин завершения карьеры?

— Я ещё не видел, что он написал в ответ. Может быть, нам с Антоном удастся поговорить при личной встрече в Антхольце, куда он собирается приехать, чтобы посмотреть гонки.

— Какие воспоминания приходят вам в голову, когда мы говорим о Шипулине?

— О, у меня множество хороших воспоминаний об Антоне и гонках, которые мы бегали вместе. Мы всегда много шутили и смеялись, но и в спортивном отношении мы не раз поднимались вместе на пьедестал и боролись между собой за лучшие секунды на трассе. Особенно здорово вспоминать чемпионат мира в Контиолахти, когда мы с Антоном зарубились на финишной прямой. Он тогда завоевал серебро, а мне досталась бронза.

— Вы смотрели заключительную гонку Шипулина, которая прошла на стадиона в Гельзенкирхене?

— Да, я смотрел эти соревнования по телевизору. Классная гонка получилась! У нас там Бьорндален попрощался с большим спортом. Но если Уле уже достаточно взрослый для биатлона, то Антон ещё, конечно, молодой спортсмен. Мне кажется, что в России многие спортсмены слишком рано решают закончить карьеру. Но, наверное, это различие в культуре. Я надеялся, что Шипулин будет выступать еще несколько лет.

— А вы с братом правда решили закончить спортивную карьеру вместе?

— Ну, был такой разговор. Но мне кажется, что Йоханнес ещё побегает после того, как я решу уйти на покой. Он все же на пять лет младше меня. Я собираюсь выступать вплоть до следующих Олимпийских игр и после них, наверное, закончу со спортом. Посмотрим, но мой брат, скорее всего, не захочет уходить так рано.











