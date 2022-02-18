Спортивный юрист рассказала, дисквалифицируют ли Тутберидзе пожизненно

Персонал несовершеннолетнего спортсмена, в том числе тренеров, проверят в случае подозрения атлета в нарушении антидопинговых правил. Если установят, что его окружение способствовало использованию запрещённых субстанций, то к ним действительно применят санкции вплоть до пожизненной дисквалификации, рассказала NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович. Таким образом эксперт прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, заявившего, что в отношении Тутберидзе могут ввести «самые серьёзные санкции» на фоне скандала с положительной допинг-пробой её подопечной — фигуристки Камилы Валиевой

Когда речь идёт о нарушении антидопинговых правил несовершеннолетним защищаемым лицом, то проводится обязательная проверка участия персонала спортсмена в нарушении. И если установят, что они каким-то образом содействовали или были инициаторами использования запрещённых субстанций, то к ним действительно применяются санкции. В случае с несовершеннолетними такая санкция может достигать даже пожизненной дисквалификации, если речь идёт о не особой субстанции, которой и является триметазидин, найденный в пробе Камилы Валиевой. Тут будет зависеть от хода расследования, что именно установят, и от роли персонала в данном деле, — подчеркнула Анцелиович.

Спикер отметила, что коллективного наказания в таких случаях не предусмотрено — вероятное участие конкретного лица рассматривают отдельно.

Её (Камилы Валиевой. — NEWS.ru) степень вины будут оценивать отдельно. Если в этой ситуации установят, что не было загрязнения, а именно умышленный приём, то будут оценивать, насколько спортсменка сама понимала и избегала приёма запрещённой субстанции, — подытожила Анцелиович.

Ранее глава МОК раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем.

Другая воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).