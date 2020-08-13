Слуцкая опровергла утверждения о высоких доходах фигуристов

https://static.news.ru/photo/3bb82fe0-dd4b-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утверждения о высоких доходах спортсменов, посвятивших жизнь фигурному катанию, являются лишь досужими домыслами. Так могут говорить лишь те, кто не знаком с нюансами и судит обо всём спорте по более «доходным» его видам — футболу, хоккею, теннису, считает дважды призёр Олимпийских игр и ныне политик, телеведущая и мать троих детей Ирина Слуцкая.

Она отметила, что в современной реальности можно зарабатывать на рекламных контрактах и на участиях в ледовых шоу, чего не было в прошлом, когда она сама ещё была в спорте. Однако, чтобы получать хорошие контракты и приглашения в шоу, всё равно нужно чего-то достичь и стать чемпионом, отметила фигуристка.

В моё время зарплата была 15 тысяч рублей, и она считалась президентской. Больше никаких поблажек не было. Плюс, конечно, олимпийские чемпионы пожизненно получают какую-то определённую сумму денег, — вспомнила Слуцкая в интервью «Собеседнику».

При этом, добавила она, её семья никогда не обладала «несметными богатствами». До восемнадцати лет будущая звезда фигурного катания жила в однокомнатной квартире с родителями, а за шторкой стояли кровать, стол, телевизор и шкаф.

Первым большим заработком Слуцкой были $500 за победу на чемпионате мира среди юниоров. Причём эти деньги растворились в бытовых нуждах, поэтому фигуристка даже не помнит, на что конкретно они ушли. Второй, более значимый гонорар в размере $3000, полученный на Играх доброй воли, был направлен на покупку автомобиля — голубой «Таврии». Хотя всё равно пришлось добавлять из семейных сбережений, рассказала фигуристка.

Ранее, как писал NEWS.ru, Слуцкая рассказала, в какую сумму обошлась постановка программы Тоsca, с которой она выступала на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.