Словацкий хоккеист назвал любимую российскую фигуристку

https://news.ru/storage/news/406ebf70ac26904769e2ab9d25dd5529/6477db22-892e-4ff0-80b3-fd80f3fff683_850.jpg Joel Marklund/Global Look Press

Словацкий хоккеист, вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал появление команды в необычной форме и ответил на вопрос, кто является его любимой фигуристкой из России.

«Мы вышли в тюбетейках, так как Матч звёзд проходит в Татарстане, это понравилось местным болельщикам. Моя любимая российская фигуристка? Медведева (Евгения. — Ред.). Почему? Не знаю», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Мастер-шоу и Матч звёзд проходят 19 и 20 января в Казани.

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