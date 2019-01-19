USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,725.67 $
МОСКВА-5°C19:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Словацкий хоккеист назвал любимую российскую фигуристку

Joel Marklund/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Словацкий хоккеист, вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал появление команды в необычной форме и ответил на вопрос, кто является его любимой фигуристкой из России.

«Мы вышли в тюбетейках, так как Матч звёзд проходит в Татарстане, это понравилось местным болельщикам. Моя любимая российская фигуристка? Медведева (Евгения. — Ред.). Почему? Не знаю», — передаёт его слова корреспондент News.ru.

Мастер-шоу и Матч звёзд проходят 19 и 20 января в Казани.

Как писал News.ru, президент клуба КХЛ оправдал распитие игроками алкоголя.


#хоккей #КХЛ #Спартак #Словакия
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
спорт 18:13, 19 января 2019
Российский хоккеист порассуждал о тренерах-девушках
спорт 17:45, 19 января 2019
Россиянки проиграли эстафету на КМ по биатлону
спорт 17:29, 19 января 2019
Никита Гусев: постараемся выиграть Матч звёзд КХЛ
Лента новостей
шоу-бизнес 19:10
«Покажи сисечку»: актриса обвинила Табакова в домогательствах
общество 19:06
Заявление на Рыбку написали две девушки
спорт 18:59
Шумахер-младший подписал контракт с «Феррари»
в мире 18:59
Украинский поезд сошёл с рельсов
в мире 18:56
МИД Сирии пожаловался на «сериал преступлений» США
Другие новости
спорт 18:59
Шумахер-младший подписал контракт с «Феррари»
спорт 18:42
Россиянка упустила золото на КМ в слаломе
спорт 18:13
Российский хоккеист порассуждал о тренерах-девушках
спорт 17:45
Россиянки проиграли эстафету на КМ по биатлону
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top