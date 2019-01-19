Словацкий хоккеист назвал любимую российскую фигуристку

Словацкий хоккеист, вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал появление команды в необычной форме и ответил на вопрос, кто является его любимой фигуристкой из России.
«Мы вышли в тюбетейках, так как Матч звёзд проходит в Татарстане, это понравилось местным болельщикам. Моя любимая российская фигуристка? Медведева (Евгения. — Ред.). Почему? Не знаю», — передаёт его слова корреспондент News.ru.
Мастер-шоу и Матч звёзд проходят 19 и 20 января в Казани.
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